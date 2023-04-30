Госдепартамент США назвал побег предпринимателя Артема Усса нарушением суверенитета Италии со стороны РФ

Побег из-под домашнего ареста сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса является «грубым нарушением» суверенитета Италии со стороны РФ. Об этом заявила представитель Госдепартаменте США.
Как пишет газета Corriere della Sera, которой чиновница дала интервью, она не хочет приводить обширный комментарий относительно этой темы. В Госдепе США лишь полагают, что побег был попыткой нарушения Россией суверенитета Италии.
«Мы были очень разочарованы тем, как это произошло. Нас ободряет тот факт, что Италия пошла вперед, и ведется расследование», — добавила чиновница.
Представительница Госдепа выразила удовлетворение тем, что имущество предпринимателя на Апеннинах было заморожено. Также чиновница предложила ввести в отношении Усса санкции Евросоюза.
Ранее стало известно, что предприниматель Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Также мужчина разыскивается по одной из статей УК РФ и находится в базе МВД России.