Мужчина гулял голышом перед 11-летней девочкой в Выборгском районе Петербурга

Инцидент произошел 27 апреля вечером. Неизвестный оголился перед домом детского творчества на проспекте Раевского, и 12-летняя девочка стала невольным свидетелем действий эксгибициониста-педофила, о чем и сообщила родителям. В правоохранительные органы обратился ее отец с заявлением о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, пишет «Фонтанка.ру».