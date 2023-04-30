Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Мужчина гулял голышом перед 11-летней девочкой в Выборгском районе Петербурга

Происшествия
Мужчина гулял голышом перед 11-летней девочкой в Выборгском районе Петербурга

Отец 11-летней девочки сообщил в отдел полиции Выборгского района о неизвестном, который совершает развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Инцидент произошел 27 апреля вечером. Неизвестный оголился перед домом детского творчества на проспекте Раевского, и 12-летняя девочка стала невольным свидетелем действий эксгибициониста-педофила, о чем и сообщила родителям. В правоохранительные органы обратился ее отец с заявлением о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, пишет «Фонтанка.ру».

Полиция задержала 53-летнего жителя улицы Парголовская в Выборгском районе. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пока на подозреваемого составлен протокол о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что полиция задержала пьяного пенсионера за эксгибиционизм на детской площадке. Отмечается, что правонарушитель ранее был неоднократно судим за воровство.
развратные действия петербург педофил эксгибиционист выборгский район полиция
Военкоры ФАН