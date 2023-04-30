Мужчина гулял голышом перед 11-летней девочкой в Выборгском районе Петербурга

Отец 11-летней девочки сообщил в отдел полиции Выборгского района о неизвестном, который совершает развратные действия в отношении несовершеннолетних.
Инцидент произошел 27 апреля вечером. Неизвестный оголился перед домом детского творчества на проспекте Раевского, и 12-летняя девочка стала невольным свидетелем действий эксгибициониста-педофила, о чем и сообщила родителям. В правоохранительные органы обратился ее отец с заявлением о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, пишет «Фонтанка.ру».
Полиция задержала 53-летнего жителя улицы Парголовская в Выборгском районе. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пока на подозреваемого составлен протокол о хулиганстве.
Ранее сообщалось, что полиция задержала пьяного пенсионера за эксгибиционизм на детской площадке. Отмечается, что правонарушитель ранее был неоднократно судим за воровство.