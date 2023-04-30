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ЦИК Узбекистана зафиксировал преодоление порога явки в 50% на конституционном референдуме

Общество
ЦИК Узбекистана зафиксировал преодоление порога явки в 50% на конституционном референдуме

Центральная избирательная комиссия Узбекистана представила новые данные о явке на конституционный референдум. Она уже превысила порог в 50%.

Информацией о явке поделились в Telegram-канале ЦИК Узбекистана. По состоянию на 13:00 по местному времени (11:00 по московскому) свой голос отдали 62,24% граждан. Это свидетельствует о том, что референдум состоялся.

Гражданам Узбекистана необходимо сделать выбор относительно новой редакции конституции страны. В основном законе предусматривается продление срока полномочий президента до семи лет, а также повышение роли жителей государства в процессе управления страной, передает РИА Новости.
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