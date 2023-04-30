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Депутат Верховной рады Дмитрук обратился к главе МВД по поводу «рейдерских атак» на Киево-Печерскую лавру

Общество
Депутат Верховной рады Дмитрук обратился к главе МВД по поводу «рейдерских атак» на Киево-Печерскую лавру

События, происходящие вокруг Киево-Печерской лавры, являются ничем иным, как рейдерскими атаками. С таким заявлением обратился в Министерство внутренних дел Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

В своем обращении он подчеркнул, что гонения на прихожан и монахов канонической Украинской православной церкви можно определить как действия, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды. Факт выселение служащих храма Дмитрук охарактеризовал как рейдерские атаки со стороны ПЦУ.

Ранее в Министерстве культуры Украины заявили о намерении превратить Киево-Печерскую лавру в лечебницу для военных или центр народных художественных промыслов. Перед принятием окончательного решения вопрос выдвинут на общественное обсуждение.

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