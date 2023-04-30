Депутат Верховной рады Дмитрук обратился к главе МВД по поводу «рейдерских атак» на Киево-Печерскую лавру

События, происходящие вокруг Киево-Печерской лавры, являются ничем иным, как рейдерскими атаками. С таким заявлением обратился в Министерство внутренних дел Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
В своем обращении он подчеркнул, что гонения на прихожан и монахов канонической Украинской православной церкви можно определить как действия, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды. Факт выселение служащих храма Дмитрук охарактеризовал как рейдерские атаки со стороны ПЦУ.
Ранее в Министерстве культуры Украины заявили о намерении превратить Киево-Печерскую лавру в лечебницу для военных или центр народных художественных промыслов. Перед принятием окончательного решения вопрос выдвинут на общественное обсуждение.