Депутат Верховной рады Дмитрук обратился к главе МВД по поводу «рейдерских атак» на Киево-Печерскую лавру

В своем обращении он подчеркнул, что гонения на прихожан и монахов канонической Украинской православной церкви можно определить как действия, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды. Факт выселение служащих храма Дмитрук охарактеризовал как рейдерские атаки со стороны ПЦУ.