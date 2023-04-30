ООН: Индия займет первое место по численности населения в мире в 2023 году

По прогнозам Организации Объединенных Наций, в Индии в 2023 году будет проживать более 1,426 миллиарда человек.
На протяжении более 70 лет лидирующее место по численности населения занимал Китай. Однако в 2022 году показатель количества жителей этой страны начал снижаться. По данным ООН, к концу века в Китае, предположительно, будут проживать около 771 миллиона человек, а в Индии — более 1,53 миллиарда.
Эксперты прогнозируют, что третье место в этой статистике будет занимать государство Нигерия в Западной Африке, численность которого достигнет 545 миллионов жителей. Также среди густонаселенных стран будут Пакистан, Индонезия, США, Бразилия, Бангладеш, Россия и Мексика. Что касается общего количества людей на Земле, то к 2080 году это число составит более 10 миллиардов человек.
Ранее папа римский Франциск раскритиковал аборты и гендерную теорию, назвав их случаями «идеологической колонизации».