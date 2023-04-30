ООН: Индия займет первое место по численности населения в мире в 2023 году

Эксперты прогнозируют, что третье место в этой статистике будет занимать государство Нигерия в Западной Африке, численность которого достигнет 545 миллионов жителей. Также среди густонаселенных стран будут Пакистан, Индонезия, США, Бразилия, Бангладеш, Россия и Мексика. Что касается общего количества людей на Земле, то к 2080 году это число составит более 10 миллиардов человек.