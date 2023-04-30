Чего ждет Запад от украинского контрнаступления

Среди западных политиков, военных и чиновников, есть две группы людей, которые высказываются по Украине. Разумеется, обе группы для России враги. Они все поддерживают Украину, но разница заключается лишь в том, что одна группа мало разбирается в ситуации и делает заявления очень оптимистичные и бравурные, а вторая группа является более осведомленной и профессиональной и ее мнение по Украине, и в частности по грядущему украинскому «контрнаступлению», куда более скептично.
Разумеется, что в информационном пространстве доминирует мнение первой группы. Надо убеждать своего обывателя в том, что у Украины все хорошо, а у России очень плохо, что там все вот-вот рухнет и жизнь этого самого западного обывателя, которая стала ощутимо хуже, скоро не только наладится, но и станет лучше, потому что он будет пользоваться плодами украинской победы. Людей, которые верят в эти сказки, все меньше, но они еще есть. А те, кто не верят, вряд ли смогут что-то изменить в ближайшее время, даже если их будет большинство. Как говорил известный грузинский политик, а по совместительству бандит Джаба Константинович Иоселиани: «Демократия — это вам не лобио кушать».
Чего ждет от Украины первая группа и в чем пытается убедить свою паству? Тут все просто — повторения того, что случилось в Харьковской области, когда украинские войска смогли захватить ее большую часть. Как мне кажется, они тогда и сами не ожидали, что так получится. Успех харьковского наступления — вовсе не заслуга ВСУ. Стечение обстоятельств, в числе которых и неготовность российских войск к действиям ВСУ, их малочисленность, просчеты командования. Можно сказать, что российская линия обороны отсутствовала, или же была очень фрагментированной, с большим количеством «дыр» и слабой коммуникацией между различными подразделениями.
В этих условиях ВСУ смогли использовать тактику быстрых прорывов там, где их сдерживать было некому, а потом заходить в тылы и фланги подразделениям российских войск. Для того наступления не нужна была даже тяжелая техника, по крайней мере, на его первом этапе. Главным оружием были тяжелые автомобили и скоростные бронетранспортеры, которые позволяли быстро прорываться на достаточную глубину, перевозя при этом личный состав. Тактика была примерно такой же, как и ИГИЛ✱ в Сирии и Ираке, или как у талибов в Афганистане, когда они просто обходили разрозненные группы противостоящих им войск.
Те, кто сейчас делает бравурные заявления по Украине на Западе, ожидают, что все будет так же и в этот раз. Но их оппоненты уже открыто говорят, что к наступлению украинская сторона не готова, да и вряд ли может быть готовой вообще, учитывая то, какие выводы сделало из ошибок Харькова российское командование. Понятно, что прорывов на пикапах в стиле ИГИЛ✱ больше не получится. ВСУ придется наступать в лоб на оборудованные линии обороны, на траншеи, бетонные укрепления. И это не одна линия, а целая система.
Кроме того, все это придется делать под шквальными ударами российской артиллерии и авиации. И эта часть обороны тоже хорошо подготовлена к будущему удару ВСУ. Чтобы иметь хоть какой-то успех, ВСУ надо будет найти слабый, плохо оборудованный участок обороны, но и в этом случае туда могут быть быстро переброшены резервы и наступающие, которым удалось оборону на какую-то глубину, рискуют оказаться в огневом мешке.
Вменяемые западные эксперты это прекрасно понимают и поэтому, в противовес громким заявлениям и статьям в прессе, что победа Украины близка, появляются статьи, в которых говорится о том, что «контрнаступ» ВСУ может оказаться самоубийственным. Скорее всего, это понимают и многие украинские командиры. Тот же глава ГУР Буданов может делать громкие заявления, но об истинном положении дел он осведомлен хорошо и вряд ли думает так же, как говорит.
Правда, у Украины есть и еще один вариант «контрнаступления», о котором я уже писал. Это — террор в чистом виде, причем — на территории большой России. Диверсии, от взрывов до поджогов, возможно попытки покушений на известных политиков, военкоров, тех, кто имеет к СВО непосредственное отношение. Как мы все знаем, у Украины такое уже получалось. И к этому тоже надо быть готовыми.
Но победа в таком «контрнаступе» может быть только информационной. На фронте от этого совершенно ничего не изменится, лишь добавит злости и упорства бойцам российской армии. И многие западные специалисты это тоже прекрасно понимают.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация