Разумеется, что в информационном пространстве доминирует мнение первой группы. Надо убеждать своего обывателя в том, что у Украины все хорошо, а у России очень плохо, что там все вот-вот рухнет и жизнь этого самого западного обывателя, которая стала ощутимо хуже, скоро не только наладится, но и станет лучше, потому что он будет пользоваться плодами украинской победы. Людей, которые верят в эти сказки, все меньше, но они еще есть. А те, кто не верят, вряд ли смогут что-то изменить в ближайшее время, даже если их будет большинство. Как говорил известный грузинский политик, а по совместительству бандит Джаба Константинович Иоселиани: «Демократия — это вам не лобио кушать».