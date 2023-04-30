МИД РФ сообщил, что делегации во главе с Сергеем Лавровым удалось обеспечить эффективную работу Совбеза ООН

Там подчеркнули, что накал обстановки за счет действий представителей западных государств не отразился на работе российской стороны. В Министерстве добавил, что Москва следовала принципу подтверждения роли Совбеза как эффективного инструмента координации усилий по поиску ответов на возникающие угрозы безопасности миру.