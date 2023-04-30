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Врачи зафиксировали 5341 случай заражения коронавирусом в России за сутки

Общество
Врачи зафиксировали 5341 случай заражения коронавирусом в России за сутки

Число новых случаев заражения коронавирусом на территории Российской Федерации за минувшие сутки составило 6503. Об этом сообщили 30 апреля в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В Москве выявили 671 заболевшего, а в Санкт-Петербурге — 499. За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 34 заболевших. Выздоровели 5725 пациентов.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новая волна заболеваемости коронавирусом в России может начаться уже в мае. Однако он отметил, что она не будет такой же значительной, как в январе этого года. Альтштейн также отметил, что снижение темпов заболеваемости COVID-19 в России идет медленно.
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