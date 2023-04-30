Врачи зафиксировали 5341 случай заражения коронавирусом в России за сутки

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новая волна заболеваемости коронавирусом в России может начаться уже в мае. Однако он отметил, что она не будет такой же значительной, как в январе этого года. Альтштейн также отметил, что снижение темпов заболеваемости COVID-19 в России идет медленно.