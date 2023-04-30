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Спикер ГД Вячеслав Володин назвал закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним главным в апреле

Общество
Спикер ГД Вячеслав Володин назвал закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним главным в апреле

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним главным законом, который был принят в апреле. Об этом говорится на официальном сайте ГД.

Государственный деятель отметил, что, согласно новому закону, максимальный штраф за продажу устройств подросткам возрастет до 600 тысяч рублей. По словам спикера ГД, ранее от родителей и учителей регулярно поступали обращения с просьбой предостеречь детей от курения вейпов. Володин сказал, что опасения обоснованы, ведь в жидкостях для устройств есть тяжелые металлы и другие химические вещества, которые при попадании в организм в несколько раз повышают риск развития злокачественных новообразований.

Ранее главный нарколог Московской области Виталий Холдин рассказал о признаках пристрастия подростков к курению вейпа.
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