Спикер ГД Вячеслав Володин назвал закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним главным в апреле

Государственный деятель отметил, что, согласно новому закону, максимальный штраф за продажу устройств подросткам возрастет до 600 тысяч рублей. По словам спикера ГД, ранее от родителей и учителей регулярно поступали обращения с просьбой предостеречь детей от курения вейпов. Володин сказал, что опасения обоснованы, ведь в жидкостях для устройств есть тяжелые металлы и другие химические вещества, которые при попадании в организм в несколько раз повышают риск развития злокачественных новообразований.