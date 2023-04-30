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Жителей Оренбургской области предупредили об аномально жарком 1 мая

Общество
Жителей Оренбургской области предупредили об аномально жарком 1 мая

Жителей Оренбургской области предупредили о высокой температуре в первый день мая. Жара достигнет почти рекордного показателя.

По данным ГУ МЧС России по региону, в первый день мая в западных районах области температура воздуха прогреется до +30 градусов. Несмотря на жаркую погоду, в ведомстве предупредили о неблагоприятном метеоявлении. При этом температурный рекорд в Оренбурге установлен на отметке +30,6 градуса. Такое значение зафиксировали в 1950 году.

На выходные в майские праздники жители России стремятся выбраться на природу. Ранее аналитическое агентство AD Libitum зафиксировало рекордный рост стоимости свиной шеи для шашлыка.
оренбургская область Погода майские праздники жара
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