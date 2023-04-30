Военный эксперт Литовкин призвал уничтожить ж/д узлы на западной границе Украины

Великобритания планирует закупить для Киева современное вооружение в рамках Международного фонда помощи Украины. В частности, речь идет о закупке дальнобойных ракет, которые могут быть запущены с земли, воды или воздуха, и которые имеют дальность от 100 до 300 км, а также полезную нагрузку от 20 до 490 кг.
Важными требованиями к ракетам являются: низкая вероятность перехвата, возможность планирования миссий и навигационная система, которая может выстоять перед средствами радиоэлектронной борьбы. Как сообщается, заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 мая.
Корреспондент ФАН поговорил с военным экспертом Виктором Литовкиным, чтобы узнать, насколько серьезную опасность представляет оружие, которым Лондон хочет снабдить Киев.
«Угроза от этих дальнобойных ракет действительно очень велика, —подчеркнул собеседник ФАН. — Все, что будет находиться в радиусе 300 километров, все приграничные города окажутся в опасности. Такая дальность поражения — вовсе не шутки, и нам необходимо принять соответствующие меры».
Литовкин назвал способ, который поможет России обезопасить свои населенные пункты от этого грозного оружия.
«Надо сделать все, чтобы эти ракеты не попали на Украину, — заявил военный эксперт. — Разбомбить железнодорожные узлы и станции на западной украинской границе близ Львова! И еще под Киевом — тоже не помешает. И тогда никакие английские ракеты в ВСУ просто не попадут! Не понимаю, почему это все еще не было сделано».
Ранее США объяснили невозможность передачи Украине ракет большой дальности.