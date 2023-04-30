Военный эксперт Литовкин призвал уничтожить ж/д узлы на западной границе Украины

Великобритания планирует закупить для Киева современное вооружение в рамках Международного фонда помощи Украины. В частности, речь идет о закупке дальнобойных ракет, которые могут быть запущены с земли, воды или воздуха, и которые имеют дальность от 100 до 300 км, а также полезную нагрузку от 20 до 490 кг.