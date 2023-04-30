Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Военный эксперт Литовкин призвал уничтожить ж/д узлы на западной границе Украины

Политика
Военный эксперт Литовкин призвал уничтожить ж/д узлы на западной границе Украины

Великобритания планирует закупить для Киева современное вооружение в рамках Международного фонда помощи Украины. В частности, речь идет о закупке дальнобойных ракет, которые могут быть запущены с земли, воды или воздуха, и которые имеют дальность от 100 до 300 км, а также полезную нагрузку от 20 до 490 кг.

Важными требованиями к ракетам являются: низкая вероятность перехвата, возможность планирования миссий и навигационная система, которая может выстоять перед средствами радиоэлектронной борьбы. Как сообщается, заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 мая.

Корреспондент ФАН поговорил с военным экспертом Виктором Литовкиным, чтобы узнать, насколько серьезную опасность представляет оружие, которым Лондон хочет снабдить Киев.

«Угроза от этих дальнобойных ракет действительно очень велика, —подчеркнул собеседник ФАН. — Все, что будет находиться в радиусе 300 километров, все приграничные города окажутся в опасности. Такая дальность поражения — вовсе не шутки, и нам необходимо принять соответствующие меры».
Военный эксперт Литовкин призвал уничтожить ж/д узлы на западной границе Украины

Литовкин назвал способ, который поможет России обезопасить свои населенные пункты от этого грозного оружия.

«Надо сделать все, чтобы эти ракеты не попали на Украину, — заявил военный эксперт. — Разбомбить железнодорожные узлы и станции на западной украинской границе близ Львова! И еще под Киевом — тоже не помешает. И тогда никакие английские ракеты в ВСУ просто не попадут! Не понимаю, почему это все еще не было сделано».

Ранее США объяснили невозможность передачи Украине ракет большой дальности.
жд железная дорога литовкин военный эксперт ракеты Украина великобритания
Военкоры ФАН