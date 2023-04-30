Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков предложил перенести январские выходные на май

В Министерство труда и социальной защиты РФ поступило предложение перенести праздничные выходные с января на май. Об этом пишет РИА Новости.
С соответствующим планом выступил вице-спикер Государственной думы от политической партии «Новые люди» Владислав Даванков. Известно, что он уже направил копию законопроекта о переносе выходных министру труда Антону Котякову.
Даванков в качестве аргумента привел результаты исследования экспертно-аналитического центра партии, которые показали, что 60% россиян согласны с переносом праздников с января на май. По этому поводу он предлагает провести совместный круглый стол в Госдуме для обсуждения вопроса.
Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова посоветовала населению провести майские выходные с пользой — начать посадку огородных культур, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».