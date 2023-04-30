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Два самодельных взрывных устройства обнаружили в продуктовом магазине в Хабаровске

Происшествия
Два самодельных взрывных устройства обнаружили в продуктовом магазине в Хабаровске

Два самодельных взрывных устройства (СВУ), начиненных бездымным порохом типа «Сунар», обнаружили в одном из продуктовых магазинов Хабаровска.

Сотрудники полиции проводили проверку в магазине «Тайфун». Их внимание привлекли две заваренные металлические трубки, которые были изъяты и направлены на экспертизу, пишет SHOT.

Специалисты установили, что внутри продолговатых предметов находился бездымный порох типа «Сунар». Он применяется для снаряжения боеприпасов различного калибра. В настоящий момент полиция разыскивает изготовителя СВУ.

Ранее сообщалось, что в Новой Каховке сработало самодельное взрывное устройство. В результате детонации пострадал один человек, он был госпитализирован.
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