Напугавший соседей коробкой с проводами житель Сызрани стал фигурантом уголовного дела

В отношении жителя Сызрани возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о готовящейся угрозе. Желая проучить соседей, мужчина оставил в подъезде коробку с резким посланием и проводами.
Собственники квартир в жилом доме на улице Звездной сообщили полицейским о странном предмете. В ходе осмотра правоохранители установили: в конструкции были обычные батарейки, кабель питания от телефона, что в совокупности не представляет опасности.
Как отметили в пресс-службе МВД РФ, гражданин признался, что таким образом пытался повлиять на соседей, с которыми часто вступал в конфликт. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 207 УК РФ. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сотрудник полиции в состоянии алкогольного опьянения напал на школьницу и угрожал ей расправой в Новосибирской области. После этого мужчина стал фигурантом уголовного дела.