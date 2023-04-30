Напугавший соседей коробкой с проводами житель Сызрани стал фигурантом уголовного дела

Как отметили в пресс-службе МВД РФ, гражданин признался, что таким образом пытался повлиять на соседей, с которыми часто вступал в конфликт. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 207 УК РФ. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.