«Физкульт-привет». Сумасшествие в Неаполе, UFC в баскетбольной Евролиге и скандал в НХЛ с Ничушкиным

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин стал участником громкого скандала в Северной Америке. Перед третьим матчем серии плей-офф Кубка Стэнли против «Сиэтла» в номере воспитанника «Трактора» обнаружили девушку, которая была в неадекватном состоянии. По информации североамериканских источников, Ничушкин, скорее всего, больше не сыграет в текущем сезоне, а это значит, что «Колорадо» лишилось одной из главных звезд на весь розыгрыш Кубка Стэнли. Стоит отметить, что представители россиянина уже заявили, что он не имеет никакого отношения к этой девушке. Будем следить за развитием событий.