«Физкульт-привет». Сумасшествие в Неаполе, UFC в баскетбольной Евролиге и скандал в НХЛ с Ничушкиным

Всем «Физкульт-привет»! Мы приготовили для вас самые интересные и горячие новости из мира большого спорта. Сегодня вы увидите, как болельщики «Наполи» встретили свою команду в аэропорту после матча 31-го тура Серии А против «Ювентуса», посмотрите драку баскетболистов мадридского «Реала» и сербского «Партизана», а также узнаете, из-за чего в НХЛ начался скандал с участием Валерия Ничушкина. Поехали!
Легендарный вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев 24 апреля стал гостем проекта Федерального агентства новостей «Спорткаст». Голкипер признался, что следит за успехами бывшего наставника сине-бело-голубых Лучано Спаллетти. Напомним, Малафеев в данный момент ведет «Наполи» к первому чемпионству в Серии А спустя 33 года. Южане в матче 31-го тура чемпионата Италии на выезде обыграли «Ювентус» и практически закрыли вопрос с обладателем Скудетто в текущем сезоне. При этом болельщики «Наполи» устроили по-настоящему сумасшедший прием своим любимцам недалеко от аэропорта, где приземлился самолет с футболистами, встретив их с флагами и песнями.
Баскетбольная Евролига набирает обороты. На этой неделе прошли первые матчи плей-офф, а внимание болельщиков было приковано к серии между мадридским «Реалом» и сербским «Партизаном». Подопечные Желько Обрадовича сенсационно выиграли оба матча в столице Испании и поставили «сливочных» на грань вылета. В конце второй встречи нервы сдали у лидера «Реала» Серхио Юля. Баскетболист применил грубый прием против Кевина Пантера и спровоцировал массовую драку. В итоге матч не был доигран, а судьи приняли решение оставить счет, который горел на табло арены в Мадриде за пару минут до конца четвертой четверти — 95:80. Серия продолжится в Белграде уже во вторник.
Известный боец смешанных единоборств UFC Нейт Диас попал в скандал. Американец посетил турнир по боксу Misfits Boxing 6 в Новом Орлеане, чтобы поддержать своего друга Криса Авила. Уже после окончания соревнований на улице завязалась потасовка с участием Диаса. Доподлинно до сих пор неизвестно, что стало причиной конфликта. По некоторым данным, он что-то не поделил с одним из гостей поединка, после чего на улице провел удушающий прием против молодого человека. Теперь Нейту Диасу грозит восемь лет тюрьмы.
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин стал участником громкого скандала в Северной Америке. Перед третьим матчем серии плей-офф Кубка Стэнли против «Сиэтла» в номере воспитанника «Трактора» обнаружили девушку, которая была в неадекватном состоянии. По информации североамериканских источников, Ничушкин, скорее всего, больше не сыграет в текущем сезоне, а это значит, что «Колорадо» лишилось одной из главных звезд на весь розыгрыш Кубка Стэнли. Стоит отметить, что представители россиянина уже заявили, что он не имеет никакого отношения к этой девушке. Будем следить за развитием событий.
Это и многое другое — в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Физкульт-привет».