Военкор Симонов показал на видео крупный подземный склад ВСУ в окрестностях Соледара

Симонов рассказал и об обстановке на поверхности над складом, которая далеко не так спокойна, как под землей. В последние дни, отметил он, участились удары по российским позициям со стороны ВСУ: противник применяет в этом районе все возможные средства поражения. Военкор и отряд «вагнеровцев» попали под очередной обстрел прямо во время съемки репортажа.