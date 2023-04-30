Военкор Симонов показал на видео крупный подземный склад ВСУ в окрестностях Соледара

Военный корреспондент Александр Симонов выпустил большой репортаж с подземного оружейного склада ВСУ в районе Соледара, освобожденного ЧВК «Вагнер» минувшей зимой.
В своем Telegram-канале «Позывной Брюс» военкор показал хранилище, расположенное на глубине 150 метров. Комплекс включает в себя 28 складов, ремонтный цех, подсобные и хозяйственные помещения. Протяженность галерей, построенных еще в советские времена — 4-5 километров без учета самих складских площадей.
В кадр попало одно из хранилищ общей площадью около 400 метров. Все помещение заставлено ящиками с магазинами к пулемету Дегтярева.
«На территории данной базы находится 292 тысячи ящиков с ППШ, в каждом ящике — 10 штук. Вот и оцените объемы. [Это] помимо другого вооружения», — рассказал военкору один из «вагнеровцев».
Симонов показал на видео и ремонтную базу ВСУ, разделенную на секции. В одной из них ремонтировалось стрелковое оружие различных типов — в основном советского производства, но встречаются и иностранные образцы.
«Что интересно, нам удалось здесь найти глубоко советское вооружение. Это диски от ручного пулемета Дегтярева. <…> Это то, чем воевала украинская армия. И, что еще интересно, на каждом ящике приклеен листочек с датой, когда это сломанное вооружение было сюда поставлено. Например, 25 апреля 2022 года. Это еще до взятия штурмовыми группами ЧВК “Вагнер” населенного пункта Попасная», — сообщил корреспондент.
Также в репортаж попали кадры из цеха по ремонту СПГ-9 и из помещения, в котором хранились несколько тонн взрывчатки — тротила и пластида. Украинские войска заминировали коридор базы.
«В случае подрыва данный свод обрушился бы полностью, коридор бы наполовину ушел, просто был засыпан. Но у них не произошло этого», — отметил представитель ЧВК.
Симонов рассказал и об обстановке на поверхности над складом, которая далеко не так спокойна, как под землей. В последние дни, отметил он, участились удары по российским позициям со стороны ВСУ: противник применяет в этом районе все возможные средства поражения. Военкор и отряд «вагнеровцев» попали под очередной обстрел прямо во время съемки репортажа.
«Хотим, чтобы снова здесь был цветущий сад. К сожалению, приходится вот таким путем… Но он будет. Этот цветущий сад обязательно здесь будет. Добьемся своего», — поделился боец ЧВК «Вагнер» в разговоре с военкором на обратном пути в тыл.
Соледар был полностью освобожден «музыкантами» в начале января. В ходе операции по взятию города бойцы «оркестра» успешно зачистили от сил противника как саму территорию населенного пункта, так и местные соляные шахты, превращенные украинскими войсками в настоящую подземную крепость.