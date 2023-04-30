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Врач Александр Мясников назвал татуировки причиной развития онкологических заболеваний

Общество
Врач Александр Мясников назвал татуировки причиной развития онкологических заболеваний

Татуировка может спровоцировать развитие злокачественных опухолей. Об этом заявил врач и ведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в красках для татуировок содержатся соли тяжелых металлов. Данные канцерогены могут вызывать негативные последствия, начиная от аллергии и заканчивая онкологическими заболеваниями.

«Проводились специальные исследования, где наблюдались татуированные больные, которые уже приходили с диагнозом онкология кожи, меланома», — заявил Мясников.

Также некоторые пациенты с татуировками могут испытывать жжение при проведении магнитно-резонансной томографии. Мясников объяснил это тем, что МРТ приводит в резонанс содержащиеся в краске молекулы металла, что вызывает болезненные ощущения.

Кроме того, женщинам с татуировками на спине могут отказать в спинальной анестезии при родах. Канцерогенная краска на кончике иглы может попасть в спинно-мозговую жидкость, что может привести к непрогнозируемым последствиям.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал о неочевидном признаке развития рака у мужчин. Как пишет А42.RU, об онкологии может сигнализировать железодефицитная анемия.
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