Врач-репродуктолог Юлия Колода посоветовала женщинам задуматься о рождении детей до 35 лет

Эксперт дала несколько рекомендаций для профилактики заболевания. Она отметила, что тренд на роды после 35 лет повлиял на снижение фертильности среди женского населения. В этом возрасте резко уменьшается количество яйцеклеток и забеременеть с каждым годом становится все труднее.