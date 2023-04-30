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Врач-репродуктолог Юлия Колода посоветовала женщинам задуматься о рождении детей до 35 лет

Общество
Врач-репродуктолог Юлия Колода посоветовала женщинам задуматься о рождении детей до 35 лет

Врач-репродуктолог Юлия Колода рассказала, что за последние 30 лет увеличилось количество заболеваний половых органов, что повлекло за собой рост бесплодия среди населения, сообщает «Аргументы и факты».

Эксперт дала несколько рекомендаций для профилактики заболевания. Она отметила, что тренд на роды после 35 лет повлиял на снижение фертильности среди женского населения. В этом возрасте резко уменьшается количество яйцеклеток и забеременеть с каждым годом становится все труднее.

Женщинам врач рекомендует внимательно следить за весом и здоровьем органов малого таза, потому что это влияет на фертильность. Колода уверяет, что правильно подобранные оральные контрацептивы играют большую роль в сохранении репродуктивной функции.

Ране акушер-гинеколог Татьяна Румянцева назвала оптимальной заморозку 10-15 яйцеклеток при планировании беременности. Это требуется, чтобы компенсировать возможные потери при разморозке, оплодотворении и культивации эмбрионов.
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