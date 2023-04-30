Медицинский эксперт Амир Хан рассказал о вреде дезодорантов и ароматических средств

Ароматические свечи и палочки, а также всевозможные химические средства отрицательно влияют на работу сердца и легких человека. Об этом рассказал медицинский специалист Амир Хан.
Как пишет «Утро.ру», эксперт подчеркнул наличие вредных микроэлементов в ароматических свечах, палочках и других аксессуарах, которые пагубно влияют на самочувствие человека. Помимо этого, по словам Хана, дезодоранты с распрыскивателями распространяют вещества, которые способны подорвать здоровье. В список раздражителей входят и средства для укладки волос, а также для уборки в доме. В их составе, по словам специалиста, имеются едкие компоненты.
Амир Хан советует россиянам избавиться от подобных раздражителей и завести как можно больше комнатных растений. По его мнению, они способны устранить негативное воздействие на состояние человека.