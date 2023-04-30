Медицинский эксперт Амир Хан рассказал о вреде дезодорантов и ароматических средств

Как пишет «Утро.ру», эксперт подчеркнул наличие вредных микроэлементов в ароматических свечах, палочках и других аксессуарах, которые пагубно влияют на самочувствие человека. Помимо этого, по словам Хана, дезодоранты с распрыскивателями распространяют вещества, которые способны подорвать здоровье. В список раздражителей входят и средства для укладки волос, а также для уборки в доме. В их составе, по словам специалиста, имеются едкие компоненты.