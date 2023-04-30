Полицейские Ростова-на-Дону задержали отца и мать по подозрению в убийстве восьмимесячной дочери

Сотрудники полиции задержали в Ростове-на-Дону отца и мать по подозрению в убийстве малолетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону.
В отношении пары возбудили уголовное дело по п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное группой лиц). По версии следствия, 33-летний мужчина и 23-летняя женщина причинили восьмимесячной дочери телесные повреждения, которые привели к ее смерти. После этого родители решили скрыть гибель ребенка.
В ведомстве уточнили, что мать девочки пришла в полицию и сообщила о похищении несовершеннолетней неизвестными. Таким образом она хотела отвести от себя подозрения. Однако пару все же задержали. В ходе обысков по месту жительства полицейские нашли останки ребенка. Сотрудники Следкома направили в суд ходатайство об аресте родителей.
Ранее сообщалось о найденном теле младенца в уборной поезда на МЦК. По данному факту суд арестовал до 24 июня мать ребенка, которая подозревается в его убийстве.