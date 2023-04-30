Полицейские Ростова-на-Дону задержали отца и мать по подозрению в убийстве восьмимесячной дочери

В ведомстве уточнили, что мать девочки пришла в полицию и сообщила о похищении несовершеннолетней неизвестными. Таким образом она хотела отвести от себя подозрения. Однако пару все же задержали. В ходе обысков по месту жительства полицейские нашли останки ребенка. Сотрудники Следкома направили в суд ходатайство об аресте родителей.