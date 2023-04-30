Летом 2023 года большая часть россиян намерена провести отпуск за границей

Летом большая часть жителей России хочет отправиться в отпуск в другую страну. Об этом стало известно из исследования интернет-магазина туров Travelata.
Лишь 26% граждан РФ желают отправиться в поездку по родине. В прошлом году отечественные курорты в летний сезон посетили 54% отдыхающих.
В 2023 году большая часть граждан хочет провести отпуск в Турции, куда средний чек поездки составляет 226 тысяч рублей. Второе место занимает отдых внутри страны, а на третьем месте находится Абхазия. Помимо этого, российские туристы в этом году активно интересуются турами в Египет и Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона заявил, что Правительству РФ необходимо разработать стратегию развития туризма для новых регионов страны.