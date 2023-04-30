Летом 2023 года большая часть россиян намерена провести отпуск за границей

В 2023 году большая часть граждан хочет провести отпуск в Турции, куда средний чек поездки составляет 226 тысяч рублей. Второе место занимает отдых внутри страны, а на третьем месте находится Абхазия. Помимо этого, российские туристы в этом году активно интересуются турами в Египет и Объединенные Арабские Эмираты.