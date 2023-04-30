Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о невозможности присоединения Украины к НАТО до окончания конфликта

Украина не сможет стать частью Альянса, пока конфликт с Россией не будет завершен. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью газете La Repubblica.
По его словам, вопрос присоединения Украины к НАТО будет одной из самых сложных тем саммита, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Однако Науседа категорически отверг идею присоединения Киева к Альянсу до завершения конфликта.
«Это было бы слишком сложно. Мы знаем об этом, и сами украинцы знают об этом», — заявил президент Литвы.
Он добавил, что странам НАТО необходимо перейти к практической фазе и обсудить этапы действий после окончания боевых действий. Науседа выразил надежду, что на июльском саммите будет определена дорожная карта присоединения Украины.
Ранее сообщалось, что Вильнюс отправит Киеву финансовую помощь в размере 10 миллионов евро. Для этого Литва планирует использовать инструменты Всемирного банка.