В Выборге 37-летний мужчина устроил стрельбу из окна своей квартиры

Жители Выборга, услышав выстрелы из окна соседней квартиры, вызвали сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает «78» в своем Telegram-канале.
Причины неожиданной стрельбы из окна многоэтажного дома неизвестны. После поступления сообщения полицейские выехали на место. В квартире у хулигана при обыске обнаружили и изъяли два ружья, предназначенных для охоты. Все соответствующие разрешения и гильзы у дебошира были. В настоящий момент мужчина находится под стражей, обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Перми мужчина обстрелял из газового пистолета владельца собаки, который не убрал за своим питомцем, сообщает A42.ru.