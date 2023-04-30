В Выборге 37-летний мужчина устроил стрельбу из окна своей квартиры

Причины неожиданной стрельбы из окна многоэтажного дома неизвестны. После поступления сообщения полицейские выехали на место. В квартире у хулигана при обыске обнаружили и изъяли два ружья, предназначенных для охоты. Все соответствующие разрешения и гильзы у дебошира были. В настоящий момент мужчина находится под стражей, обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела.