Подвигу красноармейца Николай Маслова, спасшего немецкого ребенка при штурме Берлина исполняется 78 лет

Ровно 78 лет назад советский солдат Николай Маслов совершил подвиг, спасая трехлетнюю немецкую девочку во время уличных боев при штурме Берлина. В память об этом в парке германской столицы установлен монумент «Воин-освободитель».
Все произошло 30 апреля 1945 года, когда часть советских войск уже находилась в городе, в центральной его части, к югу от парка Тиргартен. Путь русским бойца преграждал Ландвер-канал, по которому проходила линия обороны Вермахта. Красноармейцы готовились к атаке, вот-вот должны была начаться артиллерийская подготовка.
И в этот момент Маслов услышал детский плач. Воин решил незамедлительно действовать и спасти ребенка, выведя его из-под огня. Для этого ему пришлось переползти через обстреливаемый противником мост. Оказавшись на противоположной стороне канала, он обнаружил трехлетнюю девочку.
К сожалению, ни имя, ни дальнейшая судьбы спасенного немецкого ребенка по сей день неизвестны. Однако подвиг советского воина, рисковавшего собственной жизнью ради его спасения, навсегда увековечен в памятнике, установленном в Берлине.
Идея использовать именно этот сюжет в монументе, символизирующем избавление немецкой столицы от нацизма, принадлежит командующему 8-й гвардейской армией, маршалу Василию Чуйкову. Он собственными глазами видел эпизод спасения и в дальнейшем предложил скульптору Евгению Вучетичу запечатлеть подвиг Маслова в камне.
Постамент «Воин-освободитель» был установлен в берлинском Трептов-парке 8 мая 1948 года и является центральной фигурой мемориального комплекса. Работы над ним велась три года.
Николай Иванович Маслов родился 10 октября 1922 года в деревне Вознесенке Томской губернии РСФСР, ныне Кемеровская область РФ. После вторжения в немецких захватчиков, служил в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Через год был зачислен в минометную батарею 1045-го стрелкового полка в составе 284-й стрелковой дивизии. В том же 1942 году участвовал в боях на Брянском, Воронежском и Курском направлениях. Позже также воевал в Сталинграде, где был ранен, но вернулся на фронт после лечения.
Кроме памятника в Германии, героический поступок Николая Маслова лег в основу сюжета российского фильма «Человек из легенды» 2003 года.