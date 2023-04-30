Подвигу красноармейца Николай Маслова, спасшего немецкого ребенка при штурме Берлина исполняется 78 лет

Николай Иванович Маслов родился 10 октября 1922 года в деревне Вознесенке Томской губернии РСФСР, ныне Кемеровская область РФ. После вторжения в немецких захватчиков, служил в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Через год был зачислен в минометную батарею 1045-го стрелкового полка в составе 284-й стрелковой дивизии. В том же 1942 году участвовал в боях на Брянском, Воронежском и Курском направлениях. Позже также воевал в Сталинграде, где был ранен, но вернулся на фронт после лечения.