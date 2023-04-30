Президент Украины Зеленский заявил о риске порвать рот при попытке в одиночку проглотить Россию

Своим видением геополитической обстановки украинский президент поделился в интервью с журналистом Дмитрием Комаровым. Зеленский объяснил, почему в конфликте с Москвой Киев должен действовать, «разделяя» на кусочки. По его мнению, обстановку можно сравнить с пирогом, который за раз невозможно съесть, так как можно порвать рот. Зеленский подчеркнул, что Россия большое государство.