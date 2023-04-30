Президент Украины Зеленский заявил о риске порвать рот при попытке в одиночку проглотить Россию

Президент Украины Владимир Зеленский провел аналогию конфликта с Россией с большим пирогом. Глава государства заявил, что при попытке проглотить его можно порвать рот.
Своим видением геополитической обстановки украинский президент поделился в интервью с журналистом Дмитрием Комаровым. Зеленский объяснил, почему в конфликте с Москвой Киев должен действовать, «разделяя» на кусочки. По его мнению, обстановку можно сравнить с пирогом, который за раз невозможно съесть, так как можно порвать рот. Зеленский подчеркнул, что Россия большое государство.
Глава Украины ранее анонсировал планы по контрнаступлению на Крым. Пользователи Сети его высказывания подвергли критике.