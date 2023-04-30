Трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки на козырек магазина в Саратове

Несовершеннолетний выпал из окна многоквартирного дома на козырек магазина в Октябрьском районе Саратова. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел накануне вечером, 29 апреля. Трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа на козырек магазина, расположенного на уроне второго этажа.
Мальчик был госпитализирован в районное медучреждение. Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, множественные ушибы конечностей, его состояние оценивается как среднетяжелое.
Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. В случае обнаружения нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних будут приняты меры реагирования.
Ране «Вечерняя Москва» сообщала о схожем случае в столице. На северо-западе двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа жилого дома. Ребенок выжил и был госпитализирован.