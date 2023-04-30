В столице Мексики открылся необычный виртуальный аквариум

В Мехико запустили новый образовательный проект — виртуальный аквариум с интерактивными инсталляциями. Жители мексиканской столицы в иммерсивном формате могут узнать тайны мирового океана и познакомиться с его обитателями.
Необычный аквариум расположен в огромном здании, построенном в форме лодки в самом сердце Мехико — районе Истапалапа. Чтобы попасть внутрь, посетителям нужно пройти через дверь, выполненную в форме «головы акулы». Затем они погружаются в захватывающее образовательное приключение, наблюдая за происходящим на интерактивных дисплеях с изображением морских видов. Сенсоры на полу и компьютерные алгоритмы реагируют на посетителей.
«Это самый большой виртуальный аквариум в Латинской Америке. У нас 24 проектора, четыре проекционных стены и четыре совершенно разных интерактивных и иммерсивных двухуровневых аквариумов. Также есть специальная комната с проекцией на 360 градусов», — рассказал координатор мультимедийной зоны Мишель Сото.
Посетители могут свободно гулять в иммерсивных пространствах четырехэтажного аквариума и знакомиться с морским миром. Цель инсталляции — повысить осведомленность об изменении климата на планете и влиянии негативных фактором на мировой океан и их обитателей.
«Это прекрасное место. Для детей будет полезным узнать морские тайны, сделать выводы, что море и его обитатели нуждаются в заботе. Ведь сегодня так много рыбы гибнет из-за токсичных отходов по вине человека», — поделилась одна из посетительниц виртуального аквариума Мария Фабиана Лопес Авилес.