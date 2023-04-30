В столице Мексики открылся необычный виртуальный аквариум

Необычный аквариум расположен в огромном здании, построенном в форме лодки в самом сердце Мехико — районе Истапалапа. Чтобы попасть внутрь, посетителям нужно пройти через дверь, выполненную в форме «головы акулы». Затем они погружаются в захватывающее образовательное приключение, наблюдая за происходящим на интерактивных дисплеях с изображением морских видов. Сенсоры на полу и компьютерные алгоритмы реагируют на посетителей.