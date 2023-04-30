В Ельце двухлетняя девочка получила серьезные травмы после падения с третьего этажа

Инцидент произошел в прошлую пятницу, 28 апреля, в 10:00 по московскому времени. Установлено, что двухлетняя девочка была в квартире не одна — вместе с малышкой находилась ее мать. Однако женщина ненадолго оставила дочь в комнате. Когда мать вернулась, девочки уже не было в помещении.