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В Ельце двухлетняя девочка получила серьезные травмы после падения с третьего этажа

Происшествия
В Ельце двухлетняя девочка получила серьезные травмы после падения с третьего этажа

В городе Елец под Липецком ребенок серьезно пострадал после падения с третьего этажа. Об этом сообщают в пресс-службе областного УМВД.

Инцидент произошел в прошлую пятницу, 28 апреля, в 10:00 по московскому времени. Установлено, что двухлетняя девочка была в квартире не одна — вместе с малышкой находилась ее мать. Однако женщина ненадолго оставила дочь в комнате. Когда мать вернулась, девочки уже не было в помещении.

Оказалось, что ребенок забрался на подоконник, не удержался и выпал из открытого окна. В результате случившегося он получил серьезные травмы. Малышку пришлось госпитализировать. В данный момент пострадавшая находится под медицинским наблюдением. Обстоятельства ЧП выясняют представители правоохранительных органов.

Ранее в Москве двухлетний ребенок выпал из окна девятого этажа и выжил.
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