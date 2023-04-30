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Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о деталях смерти восьмилетней девочки при посещении бассейна в Балаково

Происшествия
Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о деталях смерти восьмилетней девочки при посещении бассейна в Балаково

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти восьмилетней девочки при посещении бассейна в Балаково Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Тело несовершеннолетней без сознания нашли 29 апреля. Девочку увезли в больницу, там она и скончался. По данному факту сотрудники СУ Следственного комитета по Саратовской области проводят проверку. Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Олегу Мезрину доложить по деталям смерти ребенка, установленным в ходе проверки.

Ранее в Новосибирске на уроке физкультуры в бассейне утонула ученица второго класса. По данному факту учителя приговорили к полутора годам ограничения свободы.
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