Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Телеведущий Дмитрий Дибров покинул шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале

Общество
Телеведущий Дмитрий Дибров покинул шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале

Теперь телевизионную программу «Кто хочет стать миллионером?» ведет певица Юлианна Караулова.

На фоне увольнения ведущего Дмитрия Диброва с Первого канала его супруга Полина сообщила о намерении семьи переехать в Африку. По ее словам, путешествие в другую страну намечено на 2 мая.

Дибров вел популярное шоу на Первом канале на протяжении 15 лет. Его жена подчеркнула, что, работая на телевидении, ведущий обеспечивал всю семью.

Следует отметить, что до увольнения Дибров попал в ДТП на Звездном бульваре Москвы. Во время перестроения на другую полосу телеведущий задел автомобиль сотрудников полиции.
дмитрий дибров кто хочет стать миллионером? первый канал
Военкоры ФАН