Телеведущий Дмитрий Дибров покинул шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале

Теперь телевизионную программу «Кто хочет стать миллионером?» ведет певица Юлианна Караулова.
На фоне увольнения ведущего Дмитрия Диброва с Первого канала его супруга Полина сообщила о намерении семьи переехать в Африку. По ее словам, путешествие в другую страну намечено на 2 мая.
Дибров вел популярное шоу на Первом канале на протяжении 15 лет. Его жена подчеркнула, что, работая на телевидении, ведущий обеспечивал всю семью.
Следует отметить, что до увольнения Дибров попал в ДТП на Звездном бульваре Москвы. Во время перестроения на другую полосу телеведущий задел автомобиль сотрудников полиции.