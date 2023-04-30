Пользователи Сети рекомендуют президенту Украины Зеленскому даже не мечтать о захвате Крыма

Такие заявления вызвали волну негативных комментариев в отношении президента Украины. Одни читатели рекомендуют главе соседнего государства даже не мечтать о захвате Крыма, другие уверены, что лидер намеренно провоцирует начало третьей мировой войны. Некоторые пользователи отмечают, что скоро сам Зеленский будет бежать, а не россияне.