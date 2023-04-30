Пьяная 23-летняя девушка пострадала при столкновении Ferrari со столбом на Рублевском шоссе в Москве

ДТП произошло в ночь с 29 на 30 апреля на Рублевском шоссе. В спорткаре без регистрационных номеров находились 23-летняя девушка и ее приятель, они возвращались с празднования дня рождения. Как сообщает источник, водитель не справился с управлением транспортным средством и врезался в столб.