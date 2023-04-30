Пьяная 23-летняя девушка пострадала при столкновении Ferrari со столбом на Рублевском шоссе в Москве

Жительница Москвы пострадала в результате столкновения Ferrari с фонарным столбом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
ДТП произошло в ночь с 29 на 30 апреля на Рублевском шоссе. В спорткаре без регистрационных номеров находились 23-летняя девушка и ее приятель, они возвращались с празднования дня рождения. Как сообщает источник, водитель не справился с управлением транспортным средством и врезался в столб.
«Девушку доставили в больницу, ее спутнику оказали медицинскую помощь на месте аварии. Он отказался от госпитализации», — пояснил источник.
У девушки диагностировали травмы головы, а также перелом позвонка и ног. Кто именно находился за рулем автомобиля — уточняется.
Ранее сообщалось о массовой аварии на Киевском шоссе в Подмосковье. Грузовик въехал на светофоре в шесть легковых автомобилей. Погибли четверо человек, среди которых двое — дети.