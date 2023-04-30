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Белый дом встретил шутку Джо Байдена об увольнении журналиста Такера Карлсона из Fox News гробовой тишиной

Политика
Белый дом встретил шутку Джо Байдена об увольнении журналиста Такера Карлсона из Fox News гробовой тишиной

В субботу, 29 апреля, во время выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме американский лидер Джо Байден высмеял недавнее увольнение с Fox News телеведущего Такера Карлсона. Аудитории не понравился юмор главы государства.

«Нам есть чем гордиться. Мы вакцинировали нацию. Мы преобразовали экономику. Одержали немало побед на промежуточных выборах, но работа еще не закончена. Точнее, она завершена для Такера Карлсона», — пошутил президент Соединенных Штатов.

После данной реплики аудитория на некоторое время замолчала, а после засмеялась. В то же время некоторых присутствующих возмутила шутка. Президент США спросил у таких людей, считают ли они подобное высказывание действительно неразумным, а потом попытался отвести внимание от темы.

Ранее политолог-американист Борис Межуев сообщил ФАН о том, что после ухода журналиста Такера Карлсона Fox News можно считать умершим каналом.
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