Российское посольство в Индии выясняет обстоятельства ареста граждан РФ в Гоа по обвинению в торговле наркотиками

Как сообщают местные СМИ, арестовали двух россиян, среди них оказалась серебряная призерка Олимпийских игр 1980 года по плаванию Светлана Варганова. В посольстве отметили, что поддерживают связь с местной полицией по этому делу. Дипломаты следят за ситуацией, передает ТАСС.