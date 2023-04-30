Российское посольство в Индии выясняет обстоятельства ареста граждан РФ в Гоа по обвинению в торговле наркотиками

Посольство Российской Федерации в Индии выясняет обстоятельства ареста россиян в Гоа по обвинению в торговле наркотиками. Речь идет о двух гражданах РФ.
Как сообщают местные СМИ, арестовали двух россиян, среди них оказалась серебряная призерка Олимпийских игр 1980 года по плаванию Светлана Варганова. В посольстве отметили, что поддерживают связь с местной полицией по этому делу. Дипломаты следят за ситуацией, передает ТАСС.
Правоохранители провели операцию по разоблачению наркокартеля в Гоа. В органах указали, что среди задержанных была российская спортсменка и бывший сотрудник полиции. По делу также арестовали гражданина Индии. В ходе задержания у них нашли различные запрещенные вещества.
С наркокартелями борются также в Мексике. Правоохранителям в ходе очередного задержания удалось изъять более трех тонн запрещенных веществ, что позволило поставить новый рекорд.