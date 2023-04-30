Администрация Петропавловска-Камчатского отменила праздничные мероприятия на 1 мая из-за дождя и сильного ветра

Власти Петропавловска-Камчатского приняли решение отменить мероприятия в честь Дня Весны и Труда из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Об этом мэрия города сообщила жителям в официальной группе во «ВКонтакте».
Службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют на 1 мая в Петропавловске сильный дождь и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать до 30 метров в секунду. Поэтому запланированные в центре города первомайские празднества отменены.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о заморозках в Московском регионе. По его мнению, жителям не стоит ждать жаркой погоды в столице РФ, пишет «Вечерняя Москва».