Администрация Петропавловска-Камчатского отменила праздничные мероприятия на 1 мая из-за дождя и сильного ветра

Службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют на 1 мая в Петропавловске сильный дождь и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать до 30 метров в секунду. Поэтому запланированные в центре города первомайские празднества отменены.