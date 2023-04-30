Индийский банкир Удай Котак назвал доллар крупнейшим финансовым террористом

Банкир добавил, что в настоящее время мировые державы ищут альтернативу доллару. Он отметил, что сейчас подходящая возможность для Индии сделать рупию новой резервной валютой. Котак полагает, что Япония и Великобритания недостаточно смелы, чтобы занять эту нишу, а у Китая недостаточно доверия.