Индийский банкир Удай Котак назвал доллар крупнейшим финансовым террористом

Американская валюта является крупнейшим финансовым террористом в мире. С таким заявлением выступил генеральный директор индийского банка Kotak Mahindra Bank Удай Котак.
По его словам, США очень легко ограничить возможность снятия денег со своего счета. Именно это делает доллар «финансовым террористом».
«Все наши деньги находятся на счетах nostro, и кто-нибудь в США может сказать — вы не сможете снять их с завтрашнего утра. И вы застряли», — заявил Котак.
Банкир добавил, что в настоящее время мировые державы ищут альтернативу доллару. Он отметил, что сейчас подходящая возможность для Индии сделать рупию новой резервной валютой. Котак полагает, что Япония и Великобритания недостаточно смелы, чтобы занять эту нишу, а у Китая недостаточно доверия.
При этом банкир признает, что для презентации рупии в качестве новой мировой резервной валюты Индия должна создать надежные институты и финансовые механизмы. Котак предположил, что для этого потребуется около 10 лет.
Ранее «Ридус» сообщал, что Индия может стать фаворитом инвестиционной гонки в акции развивающихся рынков. Это связано с тем, что у страны стремительно растет население и более низкий уровень госдолга по сравнению с другими государствами.