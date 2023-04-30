Губернатор Курганской области Шумков рассказал о выплатах матпомощи пострадавшим из-за пожара в Логоушке

Выплаты за сгоревшие дома и утерянное в пожаре имущество начнут перечислять на следующей неделе, об этом 30 апреля сообщил глава Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале.
Он рассказал о возмещении ущерба пострадавшим или потерявшим имущество во время распространения огня в селе Логоушка. Губернатор отметил, что выплаты материальной помощи на первоочередные нужды в размере 10 тысяч рублей завершат уже 30 апреля.
Вадим Шумков также обозначил сроки предоставления компенсаций за утраченную недвижимость. Так, выплаты планируются на следующей неделе. Финансовая поддержка полностью или частично потерявшим имущество составит 30 и 50 тысяч рублей соответственно.
Ранее сообщалось, что 29 апреля удалось полностью ликвидировать пожар в деревне Логоушка. По последним данным, огнем были охвачены более сотни строений. В результате ЧП погиб один человек.