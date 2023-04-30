Губернатор Курганской области Шумков рассказал о выплатах матпомощи пострадавшим из-за пожара в Логоушке

Он рассказал о возмещении ущерба пострадавшим или потерявшим имущество во время распространения огня в селе Логоушка. Губернатор отметил, что выплаты материальной помощи на первоочередные нужды в размере 10 тысяч рублей завершат уже 30 апреля.