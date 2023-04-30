Крупные банки ОАЭ, Кипра и Швейцарии решили поддержать ограничения против граждан РФ

Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов, Кипра и Швейцарии заблокируют счета россиян, которые получают доход от санкционного бизнеса и платят налоги РФ. Об этом сообщают РИА Новости.
Из материала информационного агентства следует, что второй крупнейший банк ОАЭ Emirates NBD (ENBD) уже предупредил граждан России о заморозке активов и выплат по ценным бумагам. А кипрский Bank of Cyprus в течение двух месяцев намерен закрыть 4000 счетов налоговых резидентов РФ. Ограничения коснутся и тех, кто получает доходы с родины и не проживает на острове на постоянной основе. Помимо этого, о решении заморозить счета налогоплательщиков сообщили в Швейцарии.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников отметил, что соотечественники в очередной раз подверглись расовой дискриминации. По словам правозащитника, обжаловать подобные решения реально, но шансы на успех крайне малы.
Ранее власти Австрии заморозили активы на общую сумму порядка двух миллиардов евро в рамках антироссийских санкций.