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ФСБ раскрыла совершенное в конце прошлого века убийство петербургского вице-губернатора Михаила Маневича

Происшествия
ФСБ раскрыла совершенное в конце прошлого века убийство петербургского вице-губернатора Михаила Маневича

Федеральная служба безопасности РФ раскрыла совершенное в конце прошлого века убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Его «заказал» главарь тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин).

Против руководителя преступной группы дали показания два исполнителя покушения. Как уточнили в ФСБ, в документах отражена причастность к убийству членов ОПГ. В ходе осуществления преступления один из них вел наблюдение за местом жительства Маневича и делился сведениями о передвижениях жертвы с подельником. Второй мужчина обстрелял автомобиль политика, передает ТАСС. Исполнители заявили, что осуществили это по заказу Барсукова.

Погибший был главой комитета по управлению городским имуществом администрации Петербурга. Маневича застрелили в 1997 году на улице Рубинштейна.

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы ранее задержали 58-летнего мужчину. Его подозревают в причастности к заказному убийству юриста из-за долгов.
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