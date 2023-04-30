ФСБ раскрыла совершенное в конце прошлого века убийство петербургского вице-губернатора Михаила Маневича

Против руководителя преступной группы дали показания два исполнителя покушения. Как уточнили в ФСБ, в документах отражена причастность к убийству членов ОПГ. В ходе осуществления преступления один из них вел наблюдение за местом жительства Маневича и делился сведениями о передвижениях жертвы с подельником. Второй мужчина обстрелял автомобиль политика, передает ТАСС. Исполнители заявили, что осуществили это по заказу Барсукова.