Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что до полного взятия Бахмута осталось пройти 1,5 км застройки

По его словам, линия фронта смещается к западным окраинам города. До того чтобы полностью вытеснить украинских военных из Бахмута, осталось занять 1,5 километра. В настоящий момент подразделениям ЧВК «Вагнер» уже удалось взять квартал с многоэтажными домами за железной дорогой, разделяющей населенный пункт на две части. Следующая цель штурмовиков — здание медицинского института.