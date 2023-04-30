Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что до полного взятия Бахмута осталось пройти 1,5 км застройки

Штурмовиков от полного освобождения Бахмута (Артемовска) отделяет около 1,5 километра городской застройки. Об этом заявил боец ЧВК «Вагнер».
По его словам, линия фронта смещается к западным окраинам города. До того чтобы полностью вытеснить украинских военных из Бахмута, осталось занять 1,5 километра. В настоящий момент подразделениям ЧВК «Вагнер» уже удалось взять квартал с многоэтажными домами за железной дорогой, разделяющей населенный пункт на две части. Следующая цель штурмовиков — здание медицинского института.
«Это приоритетная высота здесь, на западе. Оттуда у них шла вся корректировка артиллерии, танков. Мы уже практически все подавили», — приводит слова бойца РИА Новости.
Стоит отметить, что в боях за Бахмут принимают участие только бойцы ЧВК «Вагнер». В настоящий момент «музыканты» освободили уже более 90% города.