Глава парламента Крыма Константинов заявил о готовности полуострова дать жесткий отпор в случае наступления ВСУ

По мнению парламентария, «объединенный и организованный Запад» является главным действующим лицом в происходящем, поэтому расслабляться Крыму не стоит. Однако если ВСУ все-таки начнут наступление, то их ждет жесткий отпор. Помимо этого, Константинов подчеркнул, что «сапог украинского нациста никогда не ступит на крымскую землю», пишет РИА Новости.