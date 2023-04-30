Глава парламента Крыма Константинов заявил о готовности полуострова дать жесткий отпор в случае наступления ВСУ

Украина приступит к контрнаступлению, когда западные кураторы дадут соответствующий приказ. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По мнению парламентария, «объединенный и организованный Запад» является главным действующим лицом в происходящем, поэтому расслабляться Крыму не стоит. Однако если ВСУ все-таки начнут наступление, то их ждет жесткий отпор. Помимо этого, Константинов подчеркнул, что «сапог украинского нациста никогда не ступит на крымскую землю», пишет РИА Новости.
Ранее обозреватель американской газеты New York Times Майкл Швирц заявил, что наступление Киева закончится поражением, поскольку за десять месяцев ВС России укрепили свои рубежи, а также у ВСУ сокращаются запасы оружия.