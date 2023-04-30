Глава МИД Украины Кулеба заявил о прогрессе в переговорах о поставке истребителей F-16

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна достигла продвижения в переговорах относительно поставки ВСУ истребителей F-16. Некоторые страны, по словам дипломата, выразили готовность к началу обучения украинских военнослужащих.
«Прогресс есть. У нас есть четкие сигналы от некоторых стран о том, что они готовы начать подготовку украинских пилотов на F-16», — заявил глава МИД.
Министр рассказал, что Украина рассматривает и другие самолеты, но истребили F-16 являются «идеальным вариантом» для ВСУ. При этом в Соединенных Штатах Америки скептически относятся к поставкам этих истребителей Киеву, указывая на то, что обучение пилотов затянется слишком надолго.
Ранее сообщалось, что в Бундестаге не считают нужным отправлять на Украину современные, стоящие на вооружении военно-воздушных сил Германии, истребители. Это аргументируется неумением украинских пилотов управлять подобной техникой.