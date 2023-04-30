Глава МИД Украины Кулеба заявил о прогрессе в переговорах о поставке истребителей F-16

Министр рассказал, что Украина рассматривает и другие самолеты, но истребили F-16 являются «идеальным вариантом» для ВСУ. При этом в Соединенных Штатах Америки скептически относятся к поставкам этих истребителей Киеву, указывая на то, что обучение пилотов затянется слишком надолго.