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Сотрудники Cyble обнаружили новое вредоносное ПО для macOS, которое получает доступ к криптокошелькам

Общество
Сотрудники Cyble обнаружили новое вредоносное ПО для macOS, которое получает доступ к криптокошелькам

Сотрудники компании Cyble выявили новое вредоносное программное обеспечение (ПО) для macOS, которое имеет возможность похищать данные с паролем и ключи от программ для хранения средств.

Компания Cyble Research and Intelligence Labs сообщает, что новое ПО с названием Atomic macOS Stealer ориентировано на похищение данных для получения доступа к криптокошелькам Binance, Electrum, Atomic, Exodus, Coinomi и других. Больше 60 программ находятся под угрозой.

В исследовательском отчете говорится, что Atomic macOS Stealer имеет возможность красть разные типы данных с компьютера — полную системную информацию, пароли Keychain, папки с документами, файлы с рабочего стола, а также пароль macOS.

ПО распространяется в виде неподписанного файла образа диска — Setup.dmg. Также при запуске файла владельцу компьютера предлагают ввести системный пароль, чтобы повысить привилегии.

Ранее сообщалось, что Microsoft перестанет выпускать крупные обновления для Windows 10.
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