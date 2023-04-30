Сотрудники Cyble обнаружили новое вредоносное ПО для macOS, которое получает доступ к криптокошелькам

Сотрудники компании Cyble выявили новое вредоносное программное обеспечение (ПО) для macOS, которое имеет возможность похищать данные с паролем и ключи от программ для хранения средств.
Компания Cyble Research and Intelligence Labs сообщает, что новое ПО с названием Atomic macOS Stealer ориентировано на похищение данных для получения доступа к криптокошелькам Binance, Electrum, Atomic, Exodus, Coinomi и других. Больше 60 программ находятся под угрозой.
В исследовательском отчете говорится, что Atomic macOS Stealer имеет возможность красть разные типы данных с компьютера — полную системную информацию, пароли Keychain, папки с документами, файлы с рабочего стола, а также пароль macOS.
ПО распространяется в виде неподписанного файла образа диска — Setup.dmg. Также при запуске файла владельцу компьютера предлагают ввести системный пароль, чтобы повысить привилегии.
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