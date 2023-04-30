Утечка аммиака была обнаружена на железнодорожной станции под Новосибирском

На железнодорожной станции «Инская» в Новосибирске утром воскресения была обнаружена утечка аммиака. Об этом сообщает Западносибирская транспортная прокуратура.
«Около 07:00 по местному времени в Новосибирской области на железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской железной дороги при проверке технического состояния вагонов грузового поезда, следовавших до станции Усть-Илимск Восточно-Сибирской железной дороги, выявлена течь аммиачной воды, являющейся опасным грузом», — говорится в сообщении.
В настоящее время вагон отцепляется от грузового перевозчика. Разлив ликвидируют специальные службы. Прокуратура возбудила уголовное дело.
Ранее сообщалось, что обратные акцизы и налоговые льготы: в РФ подготовили меры поддержки для производителей аммиака и каучука