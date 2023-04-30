Вблизи вулкана Шивелуч на Камчатке за день произошло 15 землетрясений

Пятнадцать подземных толчков зафиксировали ученые рядом с вулканом Шивелуч на востоке Камчатки. Информация об этом размещена на сайте Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук.
Землетрясения произошли в 80 километрах от населенного пункта Усть-Камчатск. Максимальная магнитуда составила 4,2.
Последние толчки зафиксированы в 16:41 по местному времени. Очаг находился на глубине 3,9 километров.
Ранее Минэкономразвития рекомендовал туристам воздержаться от поездок в зону извержения вулкана Шивелуч.