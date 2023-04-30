Замминистра энергетики Украины Сафаров сообщил о повышении тарифов на электричество

Тарифы на электроэнергию на Украине будут повышены. Об этом сообщил заместитель министра энергетики страны Фарид Сафаров. Он подчеркнул, что решение по изменению тарифов является трудным и вынужденным.
«Но все равно придется такое решение принять, иначе энергосистема не сможет не то что восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме», — заявил замминистра.
Чиновник отметил, что Киеву необходимо 3,4 миллиарда долларов на восстановление энергосистем, 1,2 миллиарда из которых нужны на закупку ресурсов.
Ранее сообщалось, что наибольший ущерб нанесен электрической энергетике, который составил 6,5 миллиарда долларов.