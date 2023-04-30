ВСУ выпустили 41 снаряд по территории Донецкой Народной Республики за прошедшую ночь

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили 41 снаряд по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Обстрелы велись по Горловке, Яковлевке, Макеевке, Михайловке, по населенным пунктам Новоселовка Вторая, Никольское, Петровское, Новобахмутовка.
Огонь велся из артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм, сообщили в СЦКК
Ранее сообщалось, что СКР расследует факты обстрела украинскими военными территорий ДНР, Белгородской и Курской областей.