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ВСУ выпустили 41 снаряд по территории Донецкой Народной Республики за прошедшую ночь

Происшествия
ВСУ выпустили 41 снаряд по территории Донецкой Народной Республики за прошедшую ночь

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили 41 снаряд по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Обстрелы велись по Горловке, Яковлевке, Макеевке, Михайловке, по населенным пунктам Новоселовка Вторая, Никольское, Петровское, Новобахмутовка.

Огонь велся из артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм, сообщили в СЦКК

Ранее сообщалось, что СКР расследует факты обстрела украинскими военными территорий ДНР, Белгородской и Курской областей.
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