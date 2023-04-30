Бывшая телеведущая Анфиса Чехова рассказала, почему не хочет возвращаться на телевиденье

Бывшая телеведущая Анфиса Чехова призналась, что ей по-прежнему поступают предложения о работе на телевидении. Но девушка вместо этого предпочитает отдых на курортах. Артистка объяснила свою позицию.
Звезда объясняет все тем, что прошло то время, когда она была согласна на любой проект, лишь бы засветиться на телевиденье. Сейчас же экс-телеведущая не гонится за этим. Это дает ей право выбора. Она назвала работников телевидения подневольными людьми, которые скачут под дудку продюсеров.
Ранее стало известно, что телеведущая Анфиса Чехова рассказала об отдыхе в Дубае.