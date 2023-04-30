Бывшая телеведущая Анфиса Чехова рассказала, почему не хочет возвращаться на телевиденье

Звезда объясняет все тем, что прошло то время, когда она была согласна на любой проект, лишь бы засветиться на телевиденье. Сейчас же экс-телеведущая не гонится за этим. Это дает ей право выбора. Она назвала работников телевидения подневольными людьми, которые скачут под дудку продюсеров.