Президент США Джо Байден высмеял предпринимательские способности миллиардера Илона Маска

Президент США Джо Байден пошутил над деловыми способностям миллиардера Илона Маска во время ежегодного приема Ассоциации корреспондентов в субботу.
Лидер страны рассказал о своей симпатии к «Национальному общественному радио» и прокомментировал заявление бизнесмена о необходимости лишить NPR финансирования.
«Самый лучший способ заставить Национальное общественное радио исчезнуть состоит в том, чтобы Илон Маск его купил», — отметил президент.
Глава государства с улыбкой заметил, что это заявление не лишено истины. В 2022 году Маск приобрел компанию Twitter за 44 миллиарда долларов. Бизнесмен избавился от многих представителей топ-менеджмента компании. Сейчас доходы компании значительно снизились, а сам владелец оценивает ее стоимость более чем вдвое дешевле прошлогодней цены — 20 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что основатель и бывший глава Twitter Джек Дорси раскритиковал подход к руководству компанией нынешнего владельца Илона Маска.