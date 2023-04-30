Президент США Джо Байден высмеял предпринимательские способности миллиардера Илона Маска

Глава государства с улыбкой заметил, что это заявление не лишено истины. В 2022 году Маск приобрел компанию Twitter за 44 миллиарда долларов. Бизнесмен избавился от многих представителей топ-менеджмента компании. Сейчас доходы компании значительно снизились, а сам владелец оценивает ее стоимость более чем вдвое дешевле прошлогодней цены — 20 миллиардов долларов.