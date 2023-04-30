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Президент США Джо Байден высмеял предпринимательские способности миллиардера Илона Маска

Общество
Президент США Джо Байден высмеял предпринимательские способности миллиардера Илона Маска

Президент США Джо Байден пошутил над деловыми способностям миллиардера Илона Маска во время ежегодного приема Ассоциации корреспондентов в субботу.

Лидер страны рассказал о своей симпатии к «Национальному общественному радио» и прокомментировал заявление бизнесмена о необходимости лишить NPR финансирования.

«Самый лучший способ заставить Национальное общественное радио исчезнуть состоит в том, чтобы Илон Маск его купил», — отметил президент.

Глава государства с улыбкой заметил, что это заявление не лишено истины. В 2022 году Маск приобрел компанию Twitter за 44 миллиарда долларов. Бизнесмен избавился от многих представителей топ-менеджмента компании. Сейчас доходы компании значительно снизились, а сам владелец оценивает ее стоимость более чем вдвое дешевле прошлогодней цены — 20 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что основатель и бывший глава Twitter Джек Дорси раскритиковал подход к руководству компанией нынешнего владельца Илона Маска.
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