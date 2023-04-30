Певица Ани Лорак призналась, что состояла в абьюзивных отношениях

Девушка после столь печального опыта призывает поклонниц прежде всего любить себя. Однако Лорак не рассказала, кого именно она назвала абьюзером. Звезда предостерегла слушательниц, что если в отношениях появляются унижения или агрессия, то нужно заявить партнеру об уважении к себе.