Певица Ани Лорак призналась, что состояла в абьюзивных отношениях

Исполнительница Ани Лорак призналась в беседе с woman.ru, что состояла в абьюзивных отношениях, в которых пострадала.
Певица рассказала, как незаметно «растворилась» в человеке, а он оказался манипулятором.
Девушка после столь печального опыта призывает поклонниц прежде всего любить себя. Однако Лорак не рассказала, кого именно она назвала абьюзером. Звезда предостерегла слушательниц, что если в отношениях появляются унижения или агрессия, то нужно заявить партнеру об уважении к себе.
Ранее стало известно, что певица Ани Лорак в социальных сетях выложила видео с обручальным кольцом на руке.