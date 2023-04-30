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Певица Ани Лорак призналась, что состояла в абьюзивных отношениях

Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак призналась, что состояла в абьюзивных отношениях

Исполнительница Ани Лорак призналась в беседе с woman.ru, что состояла в абьюзивных отношениях, в которых пострадала.

Певица рассказала, как незаметно «растворилась» в человеке, а он оказался манипулятором.

Девушка после столь печального опыта призывает поклонниц прежде всего любить себя. Однако Лорак не рассказала, кого именно она назвала абьюзером. Звезда предостерегла слушательниц, что если в отношениях появляются унижения или агрессия, то нужно заявить партнеру об уважении к себе.

Ранее стало известно, что певица Ани Лорак в социальных сетях выложила видео с обручальным кольцом на руке.
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